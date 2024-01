Messina Denaro e l’ironia sui suoi identikit | “Qui sembra che ho 85 anni” I diari segreti per la figlia | “Vorrei che ti ricordassi di me”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Matteofaceva ironia suglielaborati dagli investigatori che gli davano la caccia. “Queste foto sono state fatte nel 2006. Nello stesso preciso periodo hanno fatto unsu me doveva avessi 85e 5 mesi. In verità in quel periodo ero come in queste foto”, scriveva l’ex superlatitante, arrestato esattamente un anno fa e poi deceduto a causa di un tumore. Era il 2014 eera ricercato già da più di vent’: la sua latitanza, infatti, risale al 1993. Il sarcasmo sugliè contenuto in un libricino, ritrovato all’interno del suo covo a Campobello di Mazara, destinato allanaturale Lorenza, riconosciuta solo poco prima di morire. In ...

Matteo Messina Denaro venne ascoltato dal Gip di Palermo Alfredo Montalto il 16 febbraio del 2023, un mese dopo la sua cattura. La primula rossa della mafia era in collegamento dal carcere de L'Aquila, dov'...... Paolo Errante Parrino (imparentato con Matteo) e Giuseppe Fidanzati per la mafia e il clan di camorra dei Senese (del quale si vanta di fare parte insieme a Giancarlo Vestiti). «Queste foto sono state fatte nel 2006. Nello stesso preciso periodo hanno fatto un identikit su me dove sembrava avessi 85 anni e 5 mesi. In verità in quel periodo ero come in ...