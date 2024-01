Mercato Juve | “Chiesa è cedibile per colpa di Yildiz”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Moise Kean è in uscita, dato che laha dato l’ok al prestito, ma anche Federicoè ancora, complice l’esplosione del giovane. Il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato didi, Napoli e Milan ai microfoni di TvPlay. Secondo il giornalista un esonero di Mourinho nei prossimi giorni è improbabile: “Non mi risulta che sarà mandato via, ma è certo che non rinnoverà il contratto. I Friedkin faranno l’anno prossimo un progetto meno costoso. La Roma è in piena confusione. Sceglieranno prima il direttore sportivo e poi si vedrà. Conte in questo momento direbbe di no sia alla Roma che al Napoli. Mentre non è stato contattato dal Milan”.(LaPresse)Per Bargiggia la Fiorentina sta facendo bene, visto che è quarta ed è in semifinale di ...

Henderson non si trova più bene in Arabia e vuole tornare in Europa, lapoteva essere una possibilità. Allegri, dubbi sull'operazione Henderson Ma la trattativa non è andata a buon fine. È stato ...Gli occhi della Juventus costantemente attivi sul. Uno sguardo alla prima squadra, l'altro a chi in prima squadra potrebbe arrivarci col tempo,... A scoperta di Bergvall:e Barça su di lui ...Il Cagliari potrebbe smuovere presto il suo mercato e per farlo è pronto a ufficializzare l'arrivo di Daniele Verde. Come riportato da Calciomercato.com ...La scelta di non proseguire la trattativa con l'ex capitano del Liverpool è maturata a staff tecnico e dirigenza: ecco come ...