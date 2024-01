Mercato Genoa | fatta per Bohinen dalla Salernitana | la formula

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ilha chiuso l’operazione con laper l’arrivo del centrocampista Emil. I dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ilavrebbe trovato un accordo con laper l’arrivo di Emil. Il centrocampista si trasferirà infatti in rossoblù con ladel prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza per un totale di 2 milioni di euro. Il norvegese sarà a Genova già domani per effettuare le visite mediche e firmare con il suo nuovo club.