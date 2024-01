Mercato energia | niente scelta dopo il 10? Adiconsum | attenzione all’opzione “Placet” di Arera

(Di lunedì 15 gennaio 2024) DA SAPERE. Cosa succede a coloro che sono neltutelato del gas e non hanno fatto alcunadal 10 gennaio 2024? I clienti cosiddetti vulnerabili hanno diritto di richiedere il servizio di maggior tutela, mentre i clienti “non vulnerabili” attualmente in servizio di maggior tutela hanno di fronte tre strade.

Da gennaio stop al Mercato tutelato per il gas. Il presidente dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente spiega le mosse necessarie ... (wired)

Bergamo. “Siamo profondamente preoccupati per le recenti misure introdotte da Arera che prevedono l’imposizione di penalità per il recesso ... (bergamonews)

Per questo, Termo, azienda italiana attiva nel settore della transizione energetica, ha identificato i 5 trend che caratterizzeranno il settore nel 2024: mercato in ri(e)voluzione; le banche al centro ...