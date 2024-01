Melzo Milano | uccise e fece a pezzi la madre | condannata a 26 anni

Leggi Anche), 84enne trovata morta in casa nella vasca da bagno: corpo fatto a pezzi Leggi Anche Anziana uccisa a), fermata una delle tre figlie: 'Così la mamma ha smesso di soffrire' ...... Torino, Madrid e Parigi), anchesi è dotata dei rilevatori a partire dal 2021 con lo stesso ... Lazzaretto/, Sempione, Borsieri e Garibaldi. I sensori smart sono stati utilizzati per il ...Rosa Fabbiano, accusata di aver ucciso la madre e di averla fatta a pezzi, è stata condannata a 26 anni di carcere ...E' stata condannata a 26 anni di reclusione per omicidio volontario Rosa Fabbiano, a processo davanti alla Corte di Assise di Milano per avere ucciso la madre 84enne Lucia Cipriano e averne fatto a pe ...