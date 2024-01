Medio Oriente | Crosetto “Europa salvaguardi le navi mercantili”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “L'economia italiana penalizzata dal giro che idevono fare per circumgare l'Africa a causa dei bombardamenti? Questo giro che devono fare in più per evitare i bombardamenti è di 5.920 km, che portano anche ad avvantaggiare altri porti, non quelli italiani”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guidodurante il suo intervento a ‘Cinque Minutì su Rai 1 riferendosi agli ostacoli che il commercio marittimo italiano sta incontrando a causa dei bombardamenti, soprattutto nella zona del canale di Suez. “Il 40% del nostro commercio marittimo passa da lì – ha spiegato– e rappresenta gran parte della ricchezza del Paese, circa 140 miliardi. L'Italia ha così distaccato una delle fregate dell'operazione anti-pirateria e l'ha messa a protezione delle nostre barche ...

