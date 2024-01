Mazzoncini A2a | “Colonnine City Plug cambiano paradigma ricarica”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Inaugurate in Via Manara a Milano le prime, le nuovediper auto elettriche di A2a “Le nuovesono particolarmente sostenibili per Milano e segnano davvero un cambio ditotale. Sono state progettate per non essere viste e per impattare sull’arredo urbano in maniera minimale, così da

Così Renato, amministratore delegato di, a margine dell'inaugurazione delle prime colonnine City Plug per la ricarica elettrica a Milano, situate in via Manara. "Queste colonnine non ......presentato oggi dimostra che investimenti in infrastrutture e soluzioni innovative sono essenziali per favorire questo cambio di paradigma - dice Renato, Amministratore Delegato di- ...PREVISTI A MILANO 4.000 NUOVI PUNTI NEI PROSSIMI DUE ANNI (mi-lorenteggio.com) Milano, 15 gennaio 2024 – Ricaricare l’auto elettrica in strada come a casa, senza limiti di tempo. Dopo l’installazione ...Inaugurate in Via Manara a Milano le prime City Plug, le nuove colonnine di ricarica per auto elettriche di A2a ...