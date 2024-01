Mazzarri | Il Mattino insiste | “Fiducia non eterna | ipotesi Garcia e non solo” | i tre possibili sostituti

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 15 gennaio 2024) La vittoria con la Salernitana non è bastata al Napoli per accantonare tutti i problemi del caso. Le ultime sensazioni di Aurelio De Laurentiis su. Potrebbe non essere bastata la vittoria a tempo scaduto contro la Salernitana per tornare di buon umore. L’aria che si respira in quel di Napoli è infatti ancora pesante, portata da un momentaneo 7° posto (che potrebbe diventare 8° in caso di vittoria dell’Atalanta sul Sassuolo) in Serie A e da un impegno in Supercoppa in quel di Riyadh. Manifestazione, questa, che rischia seriamente di divenire lo sliding doors della stagione azzurra nonché dell’esperienza in panchina di Walter. L’odierna edizione de Ilci aggiorna infatti sulle attuali sensazioni del presidente Aurelio De Laurentiis in chiave allenatore.e non, De ...