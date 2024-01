Mauro esaltato | «Mi auguro continui la lotta tra Inter e Juventus»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Massimospera che la sfida traduri fino alla fine della stagione. Parla in questo modo per Pressing dellaScudetto.– Massimoha una speranza per la stagione di Serie A: «Miche la sfida traduri fino alla fine. Visto il comportamento di Lautaro Martinez e l’intelligenza di Thuram, rivelazione di quest’anno, penso che gli avversari debbano trovare i gol degli attaccanti. Vlahovic e Chiesa devono dare di più, solo loro possono far restare al passo. Altrimenti l’prenderà il largo».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...