Mattarella con Sangiuliano sabato a inaugurazione di “Pesaro Capitale della Cultura”

...istituzionali in mattinata del presidente, del ministro Sangiuliano , del governatore regionale Acquaroli e del sindaco Ricci , nel pomeriggio e in serata spazio alla musica,uno ......nel suo discorso di fine anno proprio in relazione alla crisi ambientale in corso. Per farvi fronte in modo efficace e consapevole, sono necessarie competenze gestionali e progettuali....PESARO - Mattarella rockstar. Saranno circa 8mila le persone che parteciperanno alla cerimonia inaugurale di Pesaro 2024 Capitale della Cultura, sabato 20 gennaio, con l'attesa presenza ...Per il debutto da Capitale della cultura si sono già prenotate 7mila persone. Boom il 20 gennaio per il Capo dello Stato alla Vitrifrigo Arena ...