Matrimonio Pistoia | crolla il solaio Il padre degli sposi | «Ho visto solo il buco | poi il panico» Paolo e Valeria | «La nostra prima notte di nozze in corsia»

Il Crollo è avvenuto all'ex convento di Giaccherino, a Pistoia , da alcuni anni adibito a ristorante e dove sabato era in corso il ricevimento per il ... (247.libero)

Decine di persone sono rimaste ferite per il crollo di un solaio durante una festa di nozze a Giaccherino, in provincia di Pistoia . Di queste, 28 ... (tg24.sky)

“Stavo ballando davanti a mia moglie e con i nostri amici. Ridevamo, scherzavamo, tutti erano felici. All’improvviso mi sono trovato in un’altra ... (tg24.sky)

approfondimento, crolla solaio a: decine di feriti, 6 gravi FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca, crollo solaio durante. Ex convento ...PUBBLICITÀ Una neonata di poche settimane si è salvata dal crollo del solaio di un convento del 1400 a, in Toscana, dove sabato si stava celebrando il ricevimento di un. Circa cento dei 170 invitati che stavano ballando sono precipitati al piano sottostante quando il pavimento nel ...Gli sposi coinvolti nell'incidente a Pistoia sono molto conosciuti. Ecco chi sono, come stanno e cosa è accaduto.residente a Roma ma originaria di Houston (Usa), e ad altri invitati a seguito del crollo di un solaio durante la festa di matrimonio nell'ex convento di Giaccherino, sulle colline di Pistoia. Il ...