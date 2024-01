Mastella | “Una Cardiologia tra le più belle d’Italia | grazie al prof Scherillo che sottolinea i miei meriti”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Oggi, come giustamenteil, ladi Benevento è tra le piùe tecnologicheal Sindaco’. Auguro importanti traguardi al direttore Marino, che parlando del mio ‘intervento un anno fa’ ha evidenziato il merito di quest’Amministrazione comunale e mi ha fatto pervenire i suoi ringraziamentindo il mio ruolo nel supportare fattivamente le battaglie anche in momenti complessi, come quando interruppe la rete Ima e c’erano problemi sugli angiografi. Oggi possiamo dire di aver raggiunto, con una bella azione corale che sono felice ilriconosca, un fondamentale ...