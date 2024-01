“Mascarpone nel tiramisù vegano” Morta a 20 anni per choc anafilattico

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il gip di Milano ha disposto l'interdizione dal settore alimentare per un anno per i responsabili della ditta produttrice del, accusati di omicidio colposo

Leggi Anche Milano, 20enne allergica mangia tiramisù vegano e muore: quattro indagati - E' stata in coma per 10 giorni 'La quantità di caseine ... (247.libero)

Morì a 20 anni, dopo 10 giorni di coma, in seguito allo shock anafilattico per aver mangiato un tiramisù vegano che in realtà era stato preparato ... (ilfattoquotidiano)

C'era deltiramisù vegano che lo scorso anno ha ucciso la 20enne Anna Bellisario. Oggi il gip Fiammetta Modica ha disposto, su richiesta della procura, una misura di interdizione dall'attività ...Ma le indagini, condotte dal pm Luca Gaglio, e l'autopsia hanno accertato che la 20enne è stata 'uccisa' da quel. Una ipersensibilità quella della ragazza per cui erano stati2009 e ...Secondo gli investigatori, la presenza delle proteine del latte vaccino non è imputabile solo a una contaminazione ma si tratta di un vero e proprio errore, in base al quale il mascarpone è stato ...Anna Bellisario morì per choc anafilattico dopo aver mangiato un tiramisù che avrebbe dovuto essere vegano: iIl gip di Milano ha disposto l'interdizione dall'attività per i produttori del dolce ...