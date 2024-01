Mary di Danimarca è stata lasciata dal suo parrucchiere di fiducia

Leggi su amica

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Anche le regine vengono lasciate. Nel giorno dell’incoronazione che vededidiventare la Regina di, qualcuno ha avuto il coraggio di abbandonarla… Si tratta di una persona diche le èaccanto per oltre 23 anni. Accompagnandola in questo emozionante e difficile percorso verso il trono. Una persona che adesso ha deciso di fare un passaggio di testimone, ora che la principessa è diventata regina. Il cambio di rotta è di Soeren Hedegaard, hairstylist didella sovrana danese. La scelta di abbandonare il ruolo dipersonale della regina èspiegata da lui in persona, sul suo account Instagram. Qualche giorno prima dell’incoronazione. Le sue parole hanno accompagnato una foto molto intima, mai ...