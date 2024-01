Marlene Engelhorn ha ereditato 25 mln di euro | Li donerò a degli sconosciuti

(Di lunedì 15 gennaio 2024) La mission di- La ricca ereditiera ha spiegato nel corso di una conferenza stampa che attraverso la sua iniziativa vuole sensibilizzare la società affinché veda come 'naturale' che la ...

La multimilionaria austriaco-tedesca Marlene Engelhorn vuole ridistribuire 25 milioni del suo patrimonio ereditario e per farlo chiede aiuto ai suoi ... (ilfattoquotidiano)

Nell’autunno del 2022, la morte della nonna ha trasformato Marlene Engelhorn in una milionaria. Erede del fondatore della BASF, la 31enne ... (thesocialpost)

Le battaglie sociali dichiede da tempo che il governo austriaco adotti delle misure di redistribuzione della ricchezza più efficaci, tra cui la reintroduzione della tassa di ...Martedì scorso la milionaria e filantropa austriacaha annunciato l'inizio di "Guter Rat" ("Buon consiglio"), un progetto che prevede la creazione di un gruppo di 50 persone che, nei prossimi mesi, dovrà aiutarla a decidere come ...Marlene Engelhorn, erede dell’impero farmaceutico tedesco BASF, ha annunciato a Vienna che donerà la gran parte della sua fortuna, 25 milioni di euro, per restituirli alla società e stimolare così un ...Alla morte della donna Marlene Engelhorn è diventata milionaria, ma ha un'idea ben precisa su come distribuire la sua ricchezza a 50 sconosciuti.