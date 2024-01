Mario Sechi | Meloni e Schlein devono candidarsi | conviene a entrambe

(Di lunedì 15 gennaio 2024) È surreale leggere le periodiche lagnanze sul problema della mancanza di leader (e classe dirigente, signora mia) e poi apprendere dagli stessi lamentato ri funerei che quando le leadership ci sono (piene o in divenire) non si possono manifestare, per confermarsi o per emergere. Le ipotetiche candidature di Giorgiae Ellyalle elezioni europee sono casi esemplari di questo pensiero biforcuto. Proviamo a spacchettare lo scenario. Giorgiaè il centro di un vortice che ha innescato già profondi cambiamenti nel quadro politico italiano: ha fondato un partito, lo ha condotto alla vittoria alle elezioni dopo dieci anni di traversata nel deserto dell'opposizione, è la prima donna presidente del Consiglio della storia italiana.è un leader cresciuto a pane e politica, è una figura pienamente ...

Discesa in campo sì, discesa in campo no Giorgia Meloni non ha ancora ufficializzato la sua decisione sulle Europee . Come ribadito dal premier, 'ancora non ho scelto'. Certo però, per, è che 'dal punto di vista politico dimentichiamo che Meloni è un soggetto completamente diverso da Renzi e Salvini'. Ospite di Monica Maggioni a In Mezz'ora nella puntata di domenica 14 ...Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi l'editoriale di- -La notizia è emersa ieri dall’agenzia di stampa Reuters, secondo cui l’Italia avrebbe rifiutato di prendere parte agli attacchi condotti da Usa e Regno Unito. Un’indiscrezione che poche ore dopo fonti ...I raid americani e inglesi in Yemen sono la logica conseguenza della crisi del Mar Rosso esplosa platealmente dopo il 7 ottobre. Ed è una tassa che tocca anche all'Italia, dal momento che il Canale di ...