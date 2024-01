Maria De Filippi ricorderà Maurizio Costanzo in una serata su Canale 5

Deaffiancata da Fabio Fazio, ricorderà il Maurizio Costanzo , in un evento per Canale 5 che si registrerà al teatro Parioli . A rivelarlo, il portale di Davide Maggio : A confermalo ...Come riportato da Davide MaggioDeverrà affiancata anche dal noto collega Fazio Fazio: 'Accompagnata da Fabio Fazio,racconterà Maurizio...' Il sito tv ha anche tenuto a chiarire ...Amici, due allieve pronte ad abbandonare il talent show di Maria De Filippi Ecco cosa è emerso dall’ultima indiscrezione ...Maria De Filippi, arriva il progetto in ricordo di Maurizio Costanzo A quasi un anno dalla morte di Maurizio Costanzo, per Maria De Filippi è ...