Maria De Filippi e Fabio Fazio su Canale 5 | omaggio a Maurizio Costanzo

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il prossimo 24 febbraio 2024 segna il primo anniversario della scomparsa di5 ha organizzato una serata speciale in suo onore, annunciata da Davide Maggio.it, condotta daDeaffiancata da. L'evento sarà trasmesso dal Teatro Parioli di Roma, luogo che ha ospitato il popolare giornalista coi baffi per molti anni. Sua moglie guiderà uno spettacolo straordinario, accompagnata dal conduttore di Che Tempo Che Fa, in una celebrazione senza nostalgie. Lo show proporrà una carrellata di emozioni e ospiterà personaggi che sono stati lanciati e scoperti dallo stesso. Tra questi ricordiamo: Aldo Busi, Ambra Angiolini, Simona Ventura, Valerio Mastandrea, Vittorio Sgarbi, Platinette, Luciano De Crescenzo, ...

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi E’ stata in silenzio per quasi un anno. Ma possiamo annunciarvi che, adesso, ad un anno esatto dalla ... (davidemaggio)

Come riportato da Davide MaggioDeverrà affiancata anche dal noto collega Fazio Fazio: 'Accompagnata da Fabio Fazio,racconterà Maurizio...' Il sito tv ha anche tenuto a chiarire ...... dopo Mew e Matthew altre due allieve sarebbero pronte ad abbandonare Dopo l'uscita di scena di Mew e Matthew , andati via per motivi personali (questo è quello che ha dettoDesulla ...Maria De Filippi, arriva il progetto in ricordo di Maurizio Costanzo A quasi un anno dalla morte di Maurizio Costanzo, per Maria De Filippi è ...Maria De Filippi pronta a ricordare il suo compianto marito: le anticipazioni Il 24 febbraio 2023 ci ha lasciati Maurizio Costanzo. Una perdita che ha ...