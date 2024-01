Maria De Filippi e Fabio Fazio condurranno insieme lo speciale Mediaset dedicato a Maurizio Costanzo

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Un evento eccezionale.De, lo, ad un anno dalla sua scomparsa. A ripercorrere con Dela lunga carriera del grande giornalista, alcuni tra i più importanti personaggi della tv e della società italiana. Lo, in onda prossimamente su Canale 5 in seconda serata, regalerà ai telespettatori che non hanno mai smesso di manifestare stima e affetto perfilmati e testimonianze inedite.

