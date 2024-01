Maria De Filippi e Fabio Fazio celebreranno Maurizio Costanzo con uno show dal Teatro Parioli

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ad un anno dalla scomparsa di, il padre del talkitaliano sarà celebrato con una serata speciale condotta daDesu Canale 5.è scomparso il 24 febbraio del 2023. Ad una anno di distanza,Desalirà sul palco del, che per anni ha ospitato ilper celebrare il padre del talkitaliano. Nel corso dell'evento, trasmesso da Canale 5, la conduttrice di Amici sarà affiancata da, come anticipato da Davide Maggio sul suo sito. Una Serata ...

