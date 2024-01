Margot Robbie | dopo Barbie annuncia una pausa? “Dovrei sparire per un po' ”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Reduce dal clamore dipotrebbe prendersi unadagli impegni lavorativi, stando a quanto dichiarato di recente. A raccogliere la confessione dell’attrice e produttrice australiana, protagonista del live action incentrato sulla bambola Mattel diretto da Greta Gerwig, ci ha pensato Deadline.il Golden Globe ricevuto per il Miglior Incasso grazie a, di cui è anche produttrice oltre che protagonista,potrebbe prendersi una. L’interprete australiana, co-fondatrice della casa di produzione LuckyChap Entertainment, è stata tra i nomi indiscussi del 2023, grazie al successo della pellicola diretta da Greta Gerwig. Il film le ha fruttato inoltre una candidatura ai Golden Globes come ...

niente colpi di scena o outfit sfarzosi. Tutto molto semplice, tantissimi ensemble total black, come Margot Robbie in Celine - che finalmente ... (vanityfair)

Niente colpi di scena o outfit sfarzosi. Tutto molto semplice, tantissimi ensemble total black, come Margot Robbie in Celine - che finalmente ... (vanityfair)

BARBIE ,il film campione di incassi, numero uno nella storia della Warner Bros., diretto da Greta Gerwig, con protagonistie Ryan Gosling, arriverà prossimamente su Sky Cinema e in ...Ai Critics Choice Awards 2024 , il film cona portato a casa il riconoscimento come migliore commedia, migliore sceneggiatura originale, migliore scenografia, migliori costumi e miglior ...Da Margot Robbie, reduce dell’enorme successo di Barbie, a Jennifer Aniston passando per Dua Lipa e la Lady Diana del piccolo schermo, Elizabeth Debicki. Un red carpet ad alto tasso di glamour – non p ...Margot Robbie ancora una volta sceglie Chanel, questa volta vintage e direttamente dalla passerella. Guarda il video di Amica.it ...