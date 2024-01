Marelli | “Contatto Kristensen-Loftus? Se si fischiano quelli di Monza-Inter…”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Luca, ex arbitro, ha parlato a 'Dazn' al termine di Milan-Roma, partita della 20^ giornata dalla Serie A 2023-24

Luca Marelli , ex arbitro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Monza, partita della 16^ giornata della Serie A 2023-2024 (pianetamilan)

A fare chiarezza è l'esperto di Dazn Luca. L'ex fischietto comasco dice: "Nonostante un ... Nel primo rigore ilè più netto , ci è voluto un po' perché Rapuano andasse al monitor: il ......eccessiva può compromettere il comfort e la sicurezza di guida a causa di un minorcon la ... Notizie Auto: rivoluzione dell'interfaccia utente con la tecnologia Software - Defined ...Luca Marelli, moviolista di DAZN, ha commentato così il mancato rigore in Milan Roma per il contatto Kristensen Loftus-Cheek Luca Marelli, negli studi di DAZN, ha commentato gli episodi da moviola di ...Un rigore a San Siro e uno non dato che ha creato molte polemiche sui social, soprattutto tra i tifosi del Milan. I rossoneri hanno giocato la ventesima giornata di Serie A contro la Roma che doveva..