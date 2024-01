Marco Maddaloni vuole che venga eliminata Beatrice Luzzi? La sua strategia

(Di lunedì 15 gennaio 2024)ha voluto mettere in dubbio la popolarità difuori la casa del Grande Fratello 2023 dicendo che secondo lui non è così forte come in molti credono. Infatti, ha spiegato le ragioni che lo spingono a dire ciò, trovando d’accordo Perla Vatiero, sembrata sulla stessa lunghezza d’onda del judoka. Poco convinta invece Letizia Petris, che ha rivelato che nel caso in cui finisse al televoto con lasarebbe certa di uscire. La convinzione dinel dire ciò che pensa diè stato oggetto di perplessità da parte del pubblico. Grande Fratello 2023: la teoria diparlando vicino alla veranda della casa del Grande Fratello 2023 insieme ...

In attesa di scoprire cosa succederà nella nuova puntata del Grande Fratello , in onda questa sera su Canale5 , all'interno della Casa nascono le prime strategie:, ad esempio, sembra avere tutte le intenzioni di far eliminare dal reality di Alfonso Signorini la concorrente più forte di tutti, Beatrice Luzzi . Ma, per farlo, avrà bisogno ...Tra i gieffini che maggiormente sembrerebbero averla presa di mira,, Giuseppe Garibaldi e Federico Massaro . I primi due, ieri, nel vederla mettersi a fare delle flessioni, hanno ...Dentro la Casa di Cinecittà probabilmente i concorrenti del Grande Fratello non hanno ancora totalmente compreso il grande appoggio che Beatrice Luzzi ha ...