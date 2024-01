Marcianise | TIR si ribalta vicino il casello della A1 | strada d’accesso chiusa

(Di lunedì 15 gennaio 2024). Da questa mattina è in corso l’interventosquadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento didel Comando provinciale di Caserta sullaStatale Sannitica nel comune di, all’altezzarotonda di raccordo con viale Carlo Terzo nei pressi delautole di Caserta Sud dell’A1 Milano-Napoli, per un’incidentele che ha visto coinvolto solo un autotreno. I Vigili del Fuoco, immediatamente giunti sul posto, hanno trovato l’autotreno che trasportava materiale di risultato su un fianco e sul pratorotonda, con all’interno del suo abitacolo il conducente ferito ma non incastrato tra le lamiere. I vigili hanno dato supporto al personale ...

Tir si ribalta in curva e perde il carico a Marcianise: i fatti si sono consumati questa mattina, lunedì 15 gennaio ...MARCIANISE – Incidente, questa mattina, lungo Viale Carlo III nei pressi della curva che dal tratto finale del Vialone, immette al casello autostradale di Caserta Sud. Per cause ancora in corso di acc ...