Marcianise | altro malore fatale | Fabiana Magno muore a 46 anni Oggi i funerali

...che nel suo breve saluto ha detto di "non far parte del gruppo in quanto è presente in un...di Lamezia e sono in contatto con Rfi perché è impensabile che oggi le merci si fermino a". ......confermato che la vicinanza della provincia di Frosinone con l'area del Casertano " ha senz'... Ed in particolare " i Casalesi , gli Esposito , di Sessa Aurunca, i Belforte dinonché ...Il carro numero 1, appena conclusa l’esibizione davanti al sagrato della chiesa, stava procedendo per lasciare spazio al secondo carro. Un bottaro, sceso dal veicolo, ha accidentalmente trascinato con ...MARCIANISE – Incidente, questa mattina, lungo Viale Carlo III nei pressi della curva che dal tratto finale del Vialone, immette al casello autostradale di Caserta Sud. Per cause ancora in corso di acc ...