Marcia | il 21 gennaio la Modugno Walk Race | Palmisano e Stano in staffetta mista

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Mancano pochi mesi alle Olimpiadi di Parigi 2024 e anche laitaliana si prepara. Ci sarà la nuova gara ae anche gli Azzurri parteciperanno a questo tipo di competizione. Per la prima volta in Italia si disputerà questa gara. E si svolgerà domenica 21in Puglia. Ci sarà la, il primo banco di prova agonistico. Di seguito la nota di fidal.it I due campioni olimpici(Fiamme Oro) e(Fiamme Gialle) gareggeranno in tandem, con due frazioni a testa, alternate. Queste le distanze: 11,195 km la prima frazione (uomini), 10 km la seconda (donne), 11 km la terza (uomini) e 10 km la quarta (donne). Le altre coppie saranno composte da Francesco Fortunato (Fiamme Gialle) e ...

"Non non ho sostenuto un'insurrezione". Così Donald Trump replica oggi su Truth Social a Joe Biden che ha detto che l'ex presidente "di certo ha ... (247.libero)

Nonostante un parziale passo indietro del governo, non si placano le proteste degli agricoltori in Germania . Ecco i motivi. L'articolo Gli ... (lucascialo)

... si aggiunge un ulteriore e importante tassello nella tabella diper la realizzazione del ...dal "Gruppo tecnico regionale per la valutazione dei progetti sanitari e socio sanitari" nel...... la Caritas Diocesana, insieme ad associazioni del volontariato sociale e culturale, ed associazioni sindacali, organizzano, a Campobasso, unaper la Pace per il giorno 182024. ...E’ il commento dell’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli, che ha promosso un incontro con Anas, Comune di Serravalle di Chienti e categorie economiche locali, presso la sede muni ...A causa di una fuga di gas nel pomeriggio di oggi, 15 gennaio 2024, e' stata chiusa al transito veicolare, in entrambe le direzioni di marcia, via Livornese SP8 Valdinievole a Staffoli, nel comune di ...