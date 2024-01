Mar Rosso | Gentiloni | non sottovalutare rischi su energia e prezzi

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Roma, 15 gen. (askanews) – “Non possiamola possibilità che questa tensione nel Marabbia delle conseguenze, che per il momento non sembrano esserci ma le potrebbe avere nelle prossime settimane suidell’di conseguenza sull’inflazione”. Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia, Paologiungendo all’Eurogruppo. “Oggi stiamo discutendo delle prospettive economiche dell’eurozona ed è una discussione importante perché è la prima discussione all’inizio dell’anno e perché di fronte a un contesto di crescita molto molto bassa si stanno verificando alcunidal punto di vista geopolitico. Il principale dei quali è ilo delle tensioni provocate dagli Houthi nel Mar”, ha detto. ...

Una nave colpita da un missile al largo dello Yemen. Bloomberg, ferme da venerdì almeno 5 navi, rischi per Ue. Il Qatar sospende le spedizioni di gas attraverso il. Il Qatar ha sospeso l'invio di petroliere che trasportano gas naturale liquefatto attraverso lo stretto di Bab el - Mandeb. Il Comando centrale statunitense (Centcom) afferma che un missile da crociera antinave è stato lanciato ieri pomeriggio dalle aree dei militanti Houthi dello Yemen.