Mar Rosso | cresce l’allarme ed il Pd fa pressing sul Governo con una mozione in Senato La Rojc | “L’Ue deve muoversi subito”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il Marè sempre più un’area ‘calda’ e a rischio, le categorie economiche in Italia lanciano messaggi dinte allarme e il Partito democratico va insul. Così oggi, accanto alla richiesta di un’informativa urgente dei capigruppo dem in commissione Difesa di Camera e, è stata depositata unaa Palazzo Madama per sollecitare ilad “attivarsi tempestivamente, nelle opportune sedi europee ed internazionali al fine di definire una strategia comune finalizzata a ottimizzare nel brevissimo termine l’impiego delle unità navali e di altri strumenti dissuasivi a protezione dei traffici”. Nello specifico, la(a prima firma della capogruppo in commissione Politiche europee Tatjanae del ...