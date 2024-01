Mar Rosso | colpita una nave portacontainer statunitense Forniture gas in Ue a rischio

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Nel pomeriggio di oggi, laGibraltar Eagle, di proprietà e gestione degli Stati Uniti, è statada un "proiettile non identificato" al largo della costa yemenita. L'operatore Eagle Bulk Shipping ha comunicato che la, trasportante prodotti siderurgici, ha riportato danni limitati a una stiva, ma è stabile e in procinto di lasciare l'area. Fortunatamente, non ci sono feriti tra l'equipaggio.Secondo quanto dichiarato dal Centcom, l'attacco è stato effettuato intorno alle 16 ora locale di Sanaa da parte degli Houthi in Yemen, gruppo accusato di essere sostenuto dall'Iran. Un missile balistico antiè stato lanciato da aree sotto il controllo degli Houthi, colpendo la Gibraltar Eagle. Tuttavia, le forze statunitensi hanno riportato di aver intercettato un altro missile ...