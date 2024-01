Mangala | occasione per Napoli e Juve

A quel punto per la Juve l'diventerebbe estremamente ghiotta da cogliere, quasi ... E non finisce qui: gli azzurri restano in pressing per Barak (Fiorentina) e(Nottingham Forest) per ...Il centrocampista belga Orelpuò diventare unadi calciomercato in questo mese di gennaio. Molto dipenderà dal confronto che il calciatore classe '98 avrà nei prossimi giorni con l'allenatore Nuno Espirito Santo,...Il mercato di gennaio è, per tradizione, quello delle opportunità, delle occasioni, degli affari da cercare a basso prezzo. Più che mai in questo inizio di 2024,.Roberto D'Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio: "E' difficile commentare una prestazione così, con una sconfitta. Abbiamo avuto no le oc ...