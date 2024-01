Mané Moglie | le parole della sposa 18enne | «Non cerco la fama»

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ledi Aisha Tamba,diciottenne di Sadiota dall’attaccante ex Liverpool la settimana scorsa Ha fatto molto discutere la scorsa settimana il matrimonio di Sadiocon la sua nuova. L’attaccante ex Liverpool e Bayern Monaco enazionale del Senegal, fresca di vittoria nella Coppa d’Africa contro il Gambia, ha infattito Aisha Tamba, una ragazza di 18 anni, di tredici anni più giovane del marito. A destare scalpore il fatto che i due fossero fidanzati da anni, quindi quando la ragazza era ancora minorenne. Il Daily Mirror ha contattato la famigliaragazza e, tramite i parenti, ecco le sue. LEDI AISHA – «Non vedo l’ora che inizi la mia ...

Le minacce e quella aggressione con l’acido. Lei, 50 anni, a inizio dicembre ha denuncia to il marito per averle ustionato il volto, ma si sarebbe ... (open.online)

In queste ore, Valentina Melis, ex moglie di Massimiliano Varrese , ha pubblicato delle Instagram Stories che hanno lasciato un po’ perplessi i ... (tutto.tv)

Come si sono conosciuti A raccontare di come Sadioe la giovane Aisha si siano conosciuti, è stato il padre della ragazza. 'Un giorno miae Aisha hanno visitato la loro famiglia, ed è ...sadio mane aisha tamba 9 1. SADIO, NOZZE IN SENEGAL CON LA DICIOTTENNE AISHA TAMBA Estratto dell'articolo di Daniel Uccellieri per www.tuttomercatoweb.it Sadio, stella del Senegal ora in forza all'Al Nassr[…]si è sposato nel fine ...