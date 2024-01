Mandorle | ecco la giusta quantità da mangiare durante la giornata

Leggi su cityrumors

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Le, e la frutta secca in generale, sono alleati per stare bene ma non bisogna esagerare con la: i consigli degli esperti, e frutta secca in generale, non aiuta soltanto la linea ma in primis dono benefici all’organismo. Soprattutto in questo periodo dell’anno, capita di scegliere lecome snack di metà mattinata o come merenda, per saziare la fame senza appesantirsi.– Cityrumors.it (PixaBay) A confermare gli effetti benefici dellesull’intestino, come riporta Today, è stata una nuova ricerca del King’s College di Londra, pubblicata sull’American Journal of Clinical Nutrition. I risultati hanno dimostrato cheuna manciata dial giorno aumenta ...