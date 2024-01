Manchester United – Tottenham 2-2 | quali sono stati i principali punti di discussione mentre gli Spurs conquistano un punto vivace all’Old Trafford?

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. In quella che è stata una partita dei pesi massimi della Premier League domenica pomeriggio,hanno giocato un emozionante pareggio per 2-2. Con la squadra di Erik ten Hag che ha aperto le marcature dopo soli tre minutiRasmus Hojlund ha portato a casa il suo secondo gol stagionale in Premier League, losapeva quanto fosse importante ottenere il massimo deiin casa. Tuttavia, tornate indietro a metà del primo tempol’asso brasiliano Richarlison ...

L'ex portiere dell'Inter infatti, tra i pali delieri (14 gennaio) nella sfida di Premier League pareggiata 2 - 2 a Old Trafford contro il Tottenham , non è riuscito con il suo jet ...La sua avventura in nazionale sembrava finita, ma l'estremo difensore, ceduto al, ha riacquistato la maglia più ambita ed è stato convocato per la Coppa d'Africa. Ora un nuovo ...Clamoroso retroscena quello svelato da Bryan King, ex scout di Everton e Aston Villa, sul passaggio di Andre Onana la scorsa estate dall`Inter al Manchester United..Dopo il pari con il Tottenham il portiere del Manchester United è volato in Costa d'Avorio, ma è arrivato troppo tardi per sfidare la Guinea ...