Maltempo in arrivo | ma con temperature più miti

(Di lunedì 15 gennaio 2024) AGI - Terza settimana di gennaio che inizia con un lobo del vortice polare tra Scandinavia ed Europa orientale; correnti più umide interessano l'Italia portando qualche fenomeno soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Da metà settimana ecco che l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica porterà un peggioramento meteo soprattutto al Nord e lungo i versanti tirrenici. Piogge e temporali a tratti anche intensi accompagnati però da aria più mite che porterà un generale rialzo termico con valori anche di 5-7 gradi sopra media specie al Centro-Sud. Neve insulle Alpi ma generalmente a quote medie, localmente comunque anche abbondante. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano invece per il prossimo weekend l'ingresso di aria più fredda con possibilità anche di neve a bassa quota soprattutto sui settori adriatici, evoluzione comunque da ...

