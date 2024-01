Malattie professionali | online in Gazzetta l’elenco aggiornato 2024

(Di lunedì 15 gennaio 2024) E’ approdato inufficialedelle, frutto del Decreto 15 novembre 2023 siglato dal Ministero del lavoro. All’interno la nuova lista delle patologie considerate legate allo svolgimento dell’attività lavorativa in sé, suddivise in 3 liste in base alla loro relazione con l’attività svolta. Il Decreto è diventato ufficiale con la sua pubblicazione sullaufficiale del 13 gennaio, per l’esattezza la numero 10 serie generale. Ecco in dettaglio cosa sono lee le liste aggiornate aldelle patologie ...

Sono poi 39 le assunzioni di assistenti socialipreviste nel 2024: 7 nel territorio ... Preoccupazione tra i pazienti savonesi sofferenti dicroniche: anche in questa estate ......che sviluppa terapie con cellule staminali ematopoietiche (Hsc) per il trattamento di... Mi ero abituata a condizionidiverse. Durante il dottorato in Francia lavoravo a più ...Malattie professionali in aumento nella Marca, terra di manifattura. In soli quattro anni le denunce depositate e protocollate presso l’Inail di Treviso sono aumentate del 10%. Tradotto in cifre ...L'adozione di questi metodi consente non solo una valutazione accurata dei rischi ma anche l'implementazione di misure preventive efficaci, contribuendo così a ridurre l'incidenza di malattie ...