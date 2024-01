Malattie professionali INAIL | le novità

Bergamo. In un 2023 nero dal punto di vista degli infortuni sul lavoro , e in particolare quelli mortali con l’ultimo caso che risale a meno di una ... (bergamonews)

Il Decreto del Ministero del Lavoro firmato lo scorso 15 novembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2024, riporta l' aggiornamento dell' elenco delle. Si tratta di patologie soggette a comunicazione obbligatoria (articolo 139 del T. U. INAIL, il DPR n. 1124 del 1965 ). Indice2024 Denuncia obbligatoria ...Violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro L'ambito che investe tali reati [6] riguarda sia gli aspetti relativi agli infortuni sul lavoro che le. Il DPO ha il dovere di ...Opinione degli esperti di Poojitha Sri Sai Parinam B.Sc Food Nutrition and Dietetics · Less than a year of experience · India Il composto bioattivo nel tè Oolong sono le teasensine che sono formate da ...In particolare, riguardano i dati retributivi mancanti nella Denuncia/Comunicazione di infortunio o nella Denuncia di malattia professionale inviata dai datori di lavoro della gestione Iaspa (“Dati ...