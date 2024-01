Malafemmena | Biancaneve | Cortellesi e l’emancipazione femminile

Leggi su fmag

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Su indicazioni della pediatra che segue mio figlio, nonostante credessi che a 6 mesi l’unico interesse che quest’ultimo potesse avere per un libro fosse quello di papparselo, ho iniziato a leggere nei ritagli di tempo delle fiabe a Raul. Ho rispolverato una certa “Enciclopedia delle Fiabe d’Oro” che mia mamma ci teneva a tramandare come fosse uno dei più grandi tesori di famiglia e ho tirato fuori una storia… tremenda. Ve la faccio breve: c’era questo illuminato e giovane principe di suggestivi Paesi mediorientali (ben prima dei sultanati dei petroldollari di oggi) che, chiesto al suo Dio di potersi risvegliare in qualunque animale esso voglia, diventa un pappagallo (o forse un altro volatile, sto andando a memoria) e su suggerimento del suo gran visir affronta un lungo viaggio per portar via una principessa che il padre sultano recludeva in una pianta di melagrano oltre fitte ...