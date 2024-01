“Mafia mirror” | com’è cambiata Cosa Nostra a un anno dalla cattura di Messina Denaro

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Don Vito, Sonny, Michael. U curtu, u tratturi, u siccu. I nomi, i soprmi, le storie, le vite dei criminali hriempito cinema e pagine di giornali con un seguito che non ha conosciuto un tramonto. E poco importa se fossero boss in carne ed ossa o il frutto della penna di abili scrittori e sceneggiatori. Il corto circuito tra realtà e finzione non ha solo alimentato l’interesse dell’opinione pubblica, ma ha scatenato un’irrefrenabile passione tra i tanti mafiosi che himmaginato se stessi come il Padrino del romanzo di Puzo e soprattutto del film di Coppola. Uno specchio che ha esaltato tic, posture e talvolta debolezze del capo, spesso ostaggio della propria vanità.

