Mafia e voto di scambio | Carabiniere nel mirino del clan | Demitri NSC | «Solidarietà al collega | Carabinieri sempre più esposti e poco tutelati»

(Di lunedì 15 gennaio 2024) «Intendiamo esprimere la nostra pienaaldella Compagniadi Massafra, preso di mira dalla malavita perché lavorava alle indagini sulle attività del, oggi smantellato dalla Guardia di Finanza con l’arresto di 29 persone negli ambiti di una inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antidi Lecce». A dichiararlo è Cataldo, segretario generale regionale Puglia del Nuovo Sindacato(NSC). «I nostri colleghi, soprattutto in terre difficili dove vi è alta densità criminale, sonopiùe con essi anche le loro famiglie. Chiediamo maggiori tutele per i lavoratori in uniforme che vanno dall’incremento degli organici per rafforzare i controlli del territorio, ...