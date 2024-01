M5S | Cammarano | “Approvata la nostra mozione per sostenere il settore apistico”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la miavolta ailitaliano. Nel corso degli ultimi anni nel nostro Paese si sono verificate perdite di api tra cento e mille volte maggiori di quanto osservato normalmente in passato, a causa di una combinazione di diversi fattori, come i cambiamenti climatici, la maggiore vulnerabilità nei confronti di agenti patogeni, parassiti e predatori. Lapropostaoggi mira a recepire, integrare e rafforzare le politiche europee di protezione delle api e degli altri insetti impollinatori promuovendo la coltivazione e il mantenimento di piante di interesse. In particolare, prevediamo, nell’ambito dei bandi di attuazione del PSR Campania, ...