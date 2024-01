Lutto nel mondo del cinema | addio alla famosa attrice | il ricordo commosso della sorella

(Di lunedì 15 gennaio 2024)neldel: si è spenta a 72 anni, a Rutland nel Vermont, l’americana Tisa Farrow,piùMia. Proprio quest’ultima ha dato il triste annuncio attraverso Instagram, specificando che la donna si sarebbe spenta nel sonno: “Se c’è un paradiso, senza alcun dubbio la mia meravigliosaTisa è benvenuta lì” ha scritto la popolare, musa di Woody Allen e protagonista al suo fianco di tanti film di successo.ULTIM’ORA Nave colpita da un missile, tensione alle stelle Mia Farrow ha poi aggiunto, ricordando Tisa: “Lei era la migliore tra di noi. Non ho mai incontrato una persona più generosa e amorevole. Ha amato la vita e non si è mai lamentata. Mai. È stata un’infermiera per 27 anni, ...

Parigi - Dakar in. Dopo una settimana di battaglia, è morto il motociclista spagnolo Carles Falcón, vittima di una cadutacorso delle seconda tappa del rally che si sta svolgendo in Arabia Saudita e che è ...Forza Italia partecipa con grande commozione alche ha colpito la città di Lecco e l'intera Provincia per la scomparsa di Giulio Boscagli ...prima come Capogruppo di Forza ItaliaConsiglio ...Roma, 15 gen. (askanews) - Parigi-Dakar in lutto. Dopo una settimana di battaglia, è morto il motociclista spagnolo Carles Falcón, vittima di ...Stroncato da una malattia, era ricoverato all’hospice di Asl 4 Domani pomeriggio i funerali in cattedrale ...