Lusciano | segretario cittadino Italia Viva picchiato e rapinato in casa | arrestato 43enne albanese

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 15 gennaio 2024). È statoil responsabile della rapina messa a segno lo scorso agosto adeldi(Caserta), Luciano Dell’Aversano Orabona. La Squadra Mobile di Caserta ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura di Napoli Nord, nei confronti di un, originario dell’Albania e residente a Macerata Campania indagato per i reati di rapina aggravata, sequestro di persona e lesioni aggravate. L’indagato, in concorso con altri soggetti in via di identificazione, è ritenuto responsabile dell’efferata rapina in abitazione, commessa a...