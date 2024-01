Lukaku ignora Inzaghi | Donnarumma lo premia | il retroscena sui voti al FIFA The Best

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Fa sicuramente discutere il voto di Romelu, ex attaccante dell'Inter oggi alla Roma, per il premio di miglior allenatore del 2023...

... che data l'ormai lunga carriera nondi sicuro come le indiscrezioni sulla sua panchina in ... Gabbia, il ragazzo di Milanello batteQuasi tutto, naturalmente, dipenderà dalla squadra e in ...Avanti un isolatoha El Sha sempre piuttosto lontano. La Roma tenta di sorprendere con buona ... La Roma praticamenteil solitario belga quasi mai cercato e solo al 23' Cristante ...Riciclato regista dopo essere stato a un passo dalla cessione, il 23enne francese è il simbolo della tenacia: 42 volte riserva senza vedere il campo, non ha ...Questo è il diario dei miei "pensieri", a partire dal luglio 2023, fino ad oggi, in ordine inverso. Per consultare l'archivio delle.