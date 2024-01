“Luigi Tenco Lontano | lontano Lettere | racconti | interviste” | il libro di De Angelis e Deregibus

(Di lunedì 15 gennaio 2024) ROMA – Esce il 23 gennaio “”, a cura di Enrico Dee Enrico, edito da Il Saggiatore, un volume che raccoglie in 440 pagine le parole scritte e pronunciate danel corso della sua esistenza. Un insieme di materiali in buona parte inediti – dai temi delle elementari alle, dai diari agli abbozzi die sceneggiature, dallefino alle ultime dichiarazioni durante il Festival di Sanremo del 1967 – che dà forma a un’autobiografia impossibile: il racconto della sua vita, dei suoi pensieri, delle sue emozioni e dei ...

LUIGI TENCO. LONTANO, LONTANO. LETTERE, RACCONTI, INTERVISTE. A CURA DI ENRICO DE ANGELIS E ENRICO DEREGIBUS (Il Saggiatore 440 pp, 26 euro) Esce il 23 gennaio un volume che raccoglie in 440 pagine le ... dagli immancabili Le Donne di Modena e Ho voglia di Innamorarmi alle composizioni meno conosciute e raramente eseguite dal vivo, oltre a due omaggi, per Fabrizio De André e, e a un brano ...