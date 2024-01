Lucia Dalmasso | “Una vittoria cercata | per la Coppa del Mondo è presto Il movimento crescerà”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Recentemente l’Italia è diventato il primo Paese di sempre ad avere vinto nel corso della storia almeno una gara didel, Grand Prix e Grand Slam in tutti gli sport olimpici invernali., giovane snowboarder classe 1997, ha invece ottenuto la sua primaindel. L’azzurra, in un’intervista esclusiva rilasciata ad OA Sport, ha raccontato le sensazioni provate nel corso della gara e la soddisfazione per l’importante risultato ottenuto a Scuol, in Svizzera, nel PGS, specialità olimpica dello snowboard alpino, dove ha battuto in finale l’altra italiana Jasmin Coratti, seconda. Hai appena conquistato nel PGS a Scuol, in Svizzera, la primaindel: come ti senti ...

