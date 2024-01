Lotto fortunato in Campania | vincite per 164mila euro a Napoli | Fratta e Nola

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 15 gennaio 2024)in festa per ilconcomplessive per 164.740. Nel concorso del 12 gennaio, come riporta Agipronews, il premio più alto fa felice un giocatore di, che si porta a casa 64.500con quattro terni ed una quaterna.nel weekend perAltri 45.500, invece, finiscono L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.