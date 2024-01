Lorenzo Musetti | “Avevo un po’ perso il focus sul tennis Barazzutti mi vuole bene E Veronica…”

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Buona la prima pera Melbourne. Il toscano (n.25 del mondo) ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera negli Australian Open, sconfiggendo il francese Benjamin Bonzi (n.110 del ranking) con il punteggio di 7-6 (3) 7-6 (4) 4-6 6-2. Non è stato un match facile per il carrarino, reduce da un periodo complicato in cui ha fatto fatica a trovare la giusta costanza di rendimento. Per la verità, anche oggiè un po’ andato a corrente alternata, ma ha avuto il merito di non lasciarsi mai andare, sapendo reagire al meglio dopo il terzo set. “Sono molto contento per questa mia prima vittoria all’Australian Open. L’anno scorso la partita era stata abbastanza amara con la sconfitta al quinto set dopo aver recuperato due frazioni di svantaggio. Quest’anno ero andato avanti due set a zero, poi ho ...