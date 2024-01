Lorenzo Musetti affronterà al 2° turno quella che in Francia considerano una sicura promessa

(Di lunedì 15 gennaio 2024)ha iniziato bene la propria avventura negli Australian Open 2024. Il toscano ha sconfitto il francese Benjamin Bonzi e sul suo cammino, nel secondodello Slam a Melbourne, ci sarà un altro transalpino, ovvero Luca Van Assche. Il transalpino l’ha spuntata nel primo round contro l’australiano James Duckworth. Un successo sofferto del 20enne d’Oltralpe, sullo score di 6-7 (2) 6-3 3-6 6-3 6-3, a testimonianza della grande determinazione. Un tennista su cui la Federazione francese, supervisionata da Ivan Ljubicic, crede moltissimo e già qualcosa ha fatto vedere a livello Challenger nel suo percorso. Attualmente n.87 del mondo, classe 2004, Van Assche aveva raggiunto il best ranking il 23 ottobre dell’anno passato (n.63). In avvicinamento al Major ha affrontato il torneo di Brisbane, venendo eliminato al primo ...

Dopo la prima vittoria in carriera a Melbourne,guarda con maturità e ritrovato ottimismo al futuro È unvisibilmente soddisfatto quello che arriva a parlare sulla terrazza media di Melbourne Park dopo la sua ...affronterà Luca Van Assche al secondo turno degli Australian Open 2024 , primo slam stagionale . Altro ostacolo francese sul cammino del carrarino, che ha debuttato con un successo in ...Musetti, che tra due mesi sarà un giovane papà ... più che normale a nemmeno 22 anni. Lorenzo ha battuto il francese Benjamin Bonzi in quattro set 7-6 (3) 7-6 (4) 4-6 6-2 dopo 3 ore e 34 minuti, in ...Lorenzo Musetti ha iniziato bene la propria avventura negli Australian Open 2024. Il toscano ha sconfitto il francese Benjamin Bonzi e sul suo cammino, nel secondo turno dello Slam a Melbourne, ci sar ...