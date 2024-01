Lorenzo Biagiarelli risponde alle accuse sul caso della ristoratrice morta | “Riflettete sul concetto di verità”

(Di lunedì 15 gennaio 2024), il food blogger che aveva sollevato dubbi sulmediaticorecensione omofoba ricevuta dalla pizzeria Le Vignole di Sant’Angelo Lodigiano, ha commentato su Instagram la notizia del probabile suicidiotitolare del locale, Giovanna Pedretti. “Mi dispiace moltissimomortesignora Giovanna e il mio pensiero va alla sua famiglia. Mi dispiace che pensiate che la ricercapossa avere queste conseguenze”, scrive. “Ci tengo a respingere con forza ledi “odio sociale” e “shitstorm” dal momento che la signora Giovanna, in questi due giorni, non ha ricevuto nulla dalla stampa che lodi e attestazioni di stima, e solo qualche sparuto e ...

Eccellenze Meridionali Lorenzo Biagiarelli , notizia tragica che spezza il cuore : "È stata una fine improvvisa" | Tutti increduli perché sembrava in ... (eccellenzemeridionali)

Selvaggia Lucarelli e il suo compagno Lorenzo Biagiarelli , in questo momento, si trovano a Budapest , in Ungheria dove trascorreranno le ultime ore ... (leggo)

Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli hanno trascorso il Capodanno a Budapest , in Ungheria e hanno deciso di fare il cenone in uno ... (leggo)

Poco dopo tra i primi a dubitare sulla veridicità di quella recensione è stato lo chef- compagno di Selvaggia Lucarelli - che ha fatto notare come " il font della recensione, ...... è intervenuto oggi lo chef, compagno di Selvaggia Lucarelli. È stato lui ad aver sollevato dubbi sulla veridicità della recensione contro disabili e gay dal punto di vista ...Ma sulla veridicità della recensione era arrivato l’influencer Lorenzo Biagiarelli, che per primo l’aveva messa in dubbio sostenendo fosse un fake. Ieri sera, dopo la notizia della morte della donna ...Dal caso mediatico all'ipotesi di suicidio: ecco tutto quello che sappiamo della morte di Giovanna Pedretti, ristoratrice e titolare del ristorante Le Vignole di Sant'Angelo Lodigiano ...