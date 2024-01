Lorenzo Biagiarelli assente a È sempre mezzogiorno | “Coinvolto in un fatto di cronaca” VIDEO

assente dalla puntata di E' sempre mezzogiorno del 15 gennaio 2024: Antonella Clerici spiega in poche parole perchè lo chef ha deciso di non presentarsi nella cucina di rai ...Nome :Cognome :Anno di nascita : 1990 Città : Cremona Piattaforme : Facebook, Instagram Categoria : Food blogger Chi èNell'epoca dei food blogger,è riuscito a sconfinare in televisione. Soprattutto, negli ultimi tempi sta portando avanti il suo percorso nel veganismo di cui ...Inevitabilmente, le persone che sono state chiamate in causa in questa vicenda si sono espresse alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi. E - tanto per cambiare - abbiamo assistito all'ennesima ...Il servizio del Tg3 con le ultime parole di Giovanna Pedretti diventa un caso politico. Iezzi e Toccalini della Lega chiedono intervento dell’OdG e chiarimento di collegamenti tra Selvaggia Lucarelli ...